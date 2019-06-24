ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Полный комплекс услуг по металлообработке!

Наше предприятие выполняет механическую обработку металлов на современном высокоточном оборудовании, в том числе: лазерная резка листового материала и труб, сварочные работы, гибка металла, порошковая покраска.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы

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Лазерная резка металла

Лазерная резка металла

 Лазерная резка металла это передовой и высокоточный процесс обработки, который широко используется и востребован в самых разных отраслях промышленности.
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Лазерная резка труб

Лазерная резка труб

Трубы и различные профили используются повсеместно. При этом лазер открывает совершенно новые дизайнерские возможности.

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Гибка металла

Гибка листового металла

 Это один из качественных способов сооружения различных по назначению конструкций.
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Порошковая покраска

Порошковая покраска

 Метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами.
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Сварка металла

Сварочные работы

 Технологическая операция, направленную на получение объемной заготовки либо изделия в процессе деформации листа.
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Токарно-фрезерные работы

Токарно-фрезерные работы

 Операция по обработке многих типов металлов, в которой заготовке придают форму при помощи фрезы.
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СОБСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Системы линейного водоотведения и нейтральное оборудование

Наша компания производит и поставляет водоотводные лотки, трапы, напольные решетки, из нержавеющей стали любого размера и типа. Мы изготовим линейное водоотведение любой сложности.
Посетите наш сайт TOM-ZAVOD.RU
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Нейтральное оборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА

Почему нужно работать именно с нами?

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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА ДО 30 ММ

Конструкционная и нержавеющая сталь, дюраль, медь, латунь

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ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станки с ЧПУ с высокой точностью обработки

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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок изготовления от 3-х рабочих дней

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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Наши специалисты ответят на ваши вопросы

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НА 24 %

Цены ниже рыночных за счет собственного производства

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КОНТАКТЫ

Московская обл.,
г. Видное,
Белокаменное шоссе, владение 16

info@mk-tom.ru

zakaz@mk-tom.ru

+7 499-341-05-01
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