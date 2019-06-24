ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
Полный комплекс услуг по металлообработке!
Наше предприятие выполняет механическую обработку металлов на современном высокоточном оборудовании, в том числе: лазерная резка листового материала и труб, сварочные работы, гибка металла, порошковая покраска.
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Лазерная резка металлаЛазерная резка металла это передовой и высокоточный процесс обработки, который широко используется и востребован в самых разных отраслях промышленности.
Лазерная резка труб
Трубы и различные профили используются повсеместно. При этом лазер открывает совершенно новые дизайнерские возможности.
Гибка листового металлаЭто один из качественных способов сооружения различных по назначению конструкций.
Порошковая покраскаМетод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами.
Сварочные работыТехнологическая операция, направленную на получение объемной заготовки либо изделия в процессе деформации листа.
Токарно-фрезерные работыОперация по обработке многих типов металлов, в которой заготовке придают форму при помощи фрезы.
СОБСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Системы линейного водоотведения и нейтральное оборудование
Наша компания производит и поставляет водоотводные лотки, трапы, напольные решетки, из нержавеющей стали любого размера и типа. Мы изготовим линейное водоотведение любой сложности.
Посетите наш сайт TOM-ZAVOD.RU
ПРЕИМУЩЕСТВА
Почему нужно работать именно с нами?
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА ДО 30 ММ
Конструкционная и нержавеющая сталь, дюраль, медь, латунь
ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Станки с ЧПУ с высокой точностью обработки
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Срок изготовления от 3-х рабочих дней
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наши специалисты ответят на ваши вопросы
ЦЕНЫ НИЖЕ
НА 24 %
Цены ниже рыночных за счет собственного производства